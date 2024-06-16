【裁断済】エンジェル・ハート 全巻　セカンドシーズン　自炊用

エンジェルハート 33巻エンジェルハート セカンドシーズン 16巻背の接合部分を裁断してありますので、主に自炊用になります。単行本として読む事は出来ません。また冊子によっては、傷や汚れ等あるものもあります。梱包は輪ゴムでとめてあります。素人の裁断となりますので、業者のような完璧な裁断をお求めの方はご遠慮ください。エンジェル・ハート1」北条司定価:-#北条司#北条_司#本#コミック／コミック



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