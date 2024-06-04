新品未開封　ファイナルファンタジー6 FFVI ソフト　レア

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商品詳細
この商品をご覧になってくださってありがとうございます。★購入する前に必ず説明を読んでください★★スーパーファミコン専用ソフト、スクゥエアソフトの不朽の名作RPG「ファイナルファンタジーVI」です。1994年に発売され、今どきなかなか現れないレアな未開封品です。個人的に大好きなソフトで、特にその音楽が名曲ばかりで最高です。★新品未開封につき、箱を開けず、中身は確認していません。よく見れば外箱の右側には若干の凹みが見受けられますが、目立った色褪せ、古い値札のあともなく、ツヤがあり、状態は概ね良好です。詳しくは画像をご覧ください。他の商品と同時に購入を検討すれば、まとめ売り割引をします！当然ながらできるだけ丁寧に梱包します。新品ソフトなので、箱が潰れないように宅配便専用ボックスで発送致します。あくまで古いものなので、完璧な品物を求める方や神経質の方はご購入をご遠慮ください。FINALFANTASYVIFFVISQUARESOFT任天堂スクゥエアエニックスRPGスーファミプレステレトロゲーム
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