公務員試験過去5年本試験問題集 東京都1類B(事務)

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「公務員試験過去5年本試験問題集東京都1類B(事務)2010年度採用版」TAC公務員講座都庁の平成16年から平成20年の過去問5年分となります。書き込みも確認できず、裏表紙(2枚目)や表紙(3枚目、4枚目)に傷が見られますが、出版日を考慮すると綺麗な状態であるといえると思います。自宅保管のため神経質な方はご遠慮ください。#TAC公務員講座#本#社会／一般