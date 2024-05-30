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Ib　カラコレ　3種セット
商品番号 H91606892254
商品名

Ib　カラコレ　3種セット
ブランド名 Hsmall
特別価格 税込 2,333 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Ib　カラコレ　深海の？？？/精神の？？？/青い人形　3種セット購入前にプロフィールをお読み下さい。新品未使用品です。箱は付属しません、緩衝材で巻いての発送になります。(送料分プラス500円で外箱をお付けもできます。その際は専用出品致しますのでご希望の方は購入前にコメントをお願いします)ペット喫煙なしです。初期キズ、塗装ムラに関してはご容赦願います。
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