Ib　カラコレ　3種セット

Ib カラコレ 深海の？？？/精神の？？？/青い人形 3種セット購入前にプロフィールをお読み下さい。新品未使用品です。箱は付属しません、緩衝材で巻いての発送になります。(送料分プラス500円で外箱をお付けもできます。その際は専用出品致しますのでご希望の方は購入前にコメントをお願いします)ペット喫煙なしです。初期キズ、塗装ムラに関してはご容赦願います。



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