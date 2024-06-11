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ドラゴンクエスト列伝 ロトの紋章 完全版 全巻セット
商品番号 C93634103553
商品名

ドラゴンクエスト列伝 ロトの紋章 完全版 全巻セット
ブランド名 Cswirl
特別価格 税込 1,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【商品】ドラゴンクエスト列伝ロトの紋章完全版全巻セット【説明】全体的にスレや汚れなどありますが、読む分には支障ないと思います。神経質な方や中古本に理解の無い方は買わないで下さい。破れの大きなものとして、１巻の表紙に破れがあります。（画像6）２巻に焼けた箇所があります。（画像7）
http://narcologia.ru/goods/influenza474593.html
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