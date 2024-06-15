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櫓太鼓　　関野準一郎　版画本　　希少品
商品番号 U25317644157
商品名

櫓太鼓　　関野準一郎　版画本　　希少品
ブランド名 Uswirl
特別価格 税込 5,472 円
在庫状況 あり

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商品詳細

限定４８０部の内91番本、署名入り、和本仕立て、木版画１４枚収蔵、外箱、中箱、本体全て綺麗です。著者関野準一郎出版社中央公論社刊行年昭和４４年美品
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