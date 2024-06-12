zb1 makestar 特典 猫耳 トレカ 新品未使用

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商品詳細
zb1アルバムのmakestar特典全員分です。開封のみで新品・未使用です。バラ売りも可能でございますので、ご希望のお値段をコメントにてお伝えください。他にも出品しているためご希望がございましたら承ります。ソフトケースと硬化ケースに入れて保管しておりますが、自宅保存ですのでご了承の上、スムーズなお取引ができたらと思っております！
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