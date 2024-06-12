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zb1 makestar 特典 猫耳 トレカ 新品未使用
商品番号 F87870520964
商品名

zb1 makestar 特典 猫耳 トレカ 新品未使用
ブランド名 Fswirl
特別価格 税込 5,390 円
在庫状況 あり

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商品詳細

zb1アルバムのmakestar特典全員分です。開封のみで新品・未使用です。バラ売りも可能でございますので、ご希望のお値段をコメントにてお伝えください。他にも出品しているためご希望がございましたら承ります。ソフトケースと硬化ケースに入れて保管しておりますが、自宅保存ですのでご了承の上、スムーズなお取引ができたらと思っております！
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