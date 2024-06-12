イタリアのクラシックカメラ解説本2冊

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商品詳細
MarcoAntonetto,MarioMalavolti,”MadeinItaly\"(1983) 英語MarioMalavolti,”LaProduzionedelleFotocamereItaliane”(1994) イタリア語の2冊です。クラシックカメラについて、ほかにもいろいろ本を出品しています。よろしくご覧ください。
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