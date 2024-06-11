進撃の巨人　全巻1〜34巻セット　品

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。進撃の巨人全巻セットです。しばらく本棚で保管していましたが、多少のキズ・汚れ・ヤケ・ヨレなどありますが状態は悪くないと思います。バラ売りは、できません。あくまでも中古品になりますので、気にならない方よろしくお願いします。ノークレーム・ノーリターンになります。
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