岡崎´OKA-Z´誠 写真集 「toda madre」

2013年に急逝した、大阪の写真家故岡崎誠氏の最初で最後の写真集「todamadre」。大阪を拠点に、ストリートを撮り続けた氏の作品の中から、ライフワークであったスケートボードの写真を中心に、約100点の作品を収録した一冊。Makoto`OKA-Z`Okazaki岡崎誠1974年大阪生まれ。大阪を拠点に、1990年代初頭から、自身も愛したスケートボードを中心に、ストリートの写真を撮り始めた。国内外のスケートボードカルチャー誌をはじめ、国内のファッション誌やカルチャー誌でも活躍した関西のストリートを代表する写真家。2013年没。帯無し使用感ございます。神経質な方はご了承ください。#写真集#岡崎誠#SKATEBOARD#スケボー#ストリートカルチャー#アート