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BTS ON:E CONCEPT PHOTOBOOK
商品番号 X38563066485
商品名

BTS ON:E CONCEPT PHOTOBOOK
ブランド名 Xspare
特別価格 税込 3,699 円
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商品詳細

BTSMAPOFTHESOULON:ECONCEPTPHOTOBOOK防弾少年団バンタンコンセプトフォトブックWeverseで購入しました。トレカ確認のために封を開けていますが全く手をつけておりません。【内容物】1.OUTBOX210x270x58mm2.SLEEVE+PHOTOBOOK196x257mm/128p2ea1set3.FILMCARD70x100mm/14ea1set4.FOLDCONCEPTPAPER370x490mm/2ea1set5.FOLDPOSTER750x570mm/2ea1set6.PHOTOCARD55x85mm/RANDOM2ea7.LENTICULARCARD130x80mm/2ea1set8.POSTCARD155x100mm/1ea9.SQUAREPHOTO150x150mm/7ea1set10.HOLOGRAMPHOTOCARD85x55mm/RANDOM1ea念のため中身を全て確認いたしました。付属品は全て揃っております。目立った汚れなどは見受けられませんが、海外製品であることを承知の上ご購入ください。何か気になることがございましたらお気軽にお申し付けくださいbts防弾少年団RMJINSUGAJ-HOPEJIMINVJUNGKOOKナムジュンソクジンジンシュガユンギホソクホビジミンテヒョンテテジョングクグクトレカMOTSコンセプトフォトブック写真集
http://narcologia.ru/goods/navigate110130.html
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