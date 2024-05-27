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TXT ヨンジュン トレカ まとめ売り バラ売り可能
商品番号 D99114970469
商品名

TXT ヨンジュン トレカ まとめ売り バラ売り可能
ブランド名 Dspare
特別価格 税込 4,100 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます！【商品について】・素人保管ですので、気になる方はお控えください。・取り置き不可❌・バラ売り可⭕️※コンビニ決済は当日中に決済できない場合、お取引終了させて頂きます。※値段交渉中でも、即購入された方優先。※バラ売りが決まった時点で、一旦出品止め専用ページにてご購入確認できたら、出品再開致します。【梱包について】・スリーブ+硬質ケース+テープ付きクリアファイルの3層梱包・厚紙封筒もしくは厚紙補強をして封筒に梱包【発送方法】・匿名配送ですトク\\(¨̮)/メイ※ゆうゆうメルカリ便質問等ありましたら気軽にコメントしてください！
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