NINTENDO SWITCH HAD-S-KA

NintendoSwitchNINTENDOSWITCHJOY-CONネオンブルー/ネオンレッドHAD-S-KABAcolor:BLACKゲーム機本体種類:NintendoSwitchポータブル・据置タイプ:据置タイプ1NintendoSwitch本体[HAC-001]2Joy-Con(L)ネオンブルー【HAC-015]3Joy-Con(R)ネオンレッド[HAC-016]4NintendoSwitchドック[HAC-007]5Joy-Conグリップ[HAC-011]6NintendoSwitchACアダプター[HAC-002(JPN)7Joy-Conストラップ[HAC-014]x28ハイスピードHDMIケーブル[WUP-008]9セーフティーガイド会社の飲み会でビンゴゲームに当選し、景品としてゲーム機を頂きましたが、使用する必要がなくなったので、興味のある方にお譲りしたいと思っています。(予備の32GBメモリカードがあるので、この製品を購入した幸運な人に差し上げたいと思っています。)



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