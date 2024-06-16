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BTS PROOF コレクターズエディション ランダムトレカ テヒョン
商品番号 M35526592278
商品名

BTS PROOF コレクターズエディション ランダムトレカ テヒョン
ブランド名 Mspare
特別価格 税込 2,800 円
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商品詳細

BTSJAPANOFFICIALSHOP限定特典·'TheMomentofProof'Cardソロショットランダム即購入可能素人保存です。韓国製品なので初期難等見落としている場合がございます、特に目立つ傷はない方ですが一度人の手に触ったものですのでご理解いただける方のみご購入ください。神経質な方はご遠慮ください。貰ってからすぐバインダーに保存していた美品です！スリーブ＋硬質ケース＋防水で発送致します(ˊᵕˋ)#BTS#防弾少年団バンタン#ナムジュン#RM#ソクジンジン#JIN#ユンギ#SUGA#ホソクホビ#J-HOPE#ジミン#JIMIN#テヒョン#テテ#V#ジョングク#JUNGKOOK#花様年華#ミニフォト#トレカ#フォト
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