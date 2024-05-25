

油絵 ODIRON REDON レドンorルドン作 油彩静物画 | labiela.com 油絵 ODIRON REDON レドンorルドン作 油彩静物画 | labiela.com



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作品サイズ横32cm縦41cm額縁サイズ横49cm縦58cm海外の油彩静物画と思われます。とても小さな文字でODILONREDONとサインがあります。作品は全体的に華やかでありながら、どこか静けさのような雰囲気があり、不思議な作品です。かなり古い作品ですので絵の具の痛み、額縁の痛み、錆びなどあります。来歴含め詳細不明です。アンティーク絵画につきNC,NRで常識的なお取引先ができる方にお譲りします。宜しくお願いいたします。