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商品詳細
ポールボキューズ フランス料理 POUL BOCUSE LA CUISINEDUMARCHE三洋出版貿易株式会社1977年7月20日初版発行1983年7月20日第3版発行全781ページ【サイズ】縦27.5㎝横23.5㎝厚さ6㎝外函全体に焼けがありますが本体自体は外函に収めていましたので綺麗でヨレ、ヤレはありませんが購入日をマジックで記載しています。今となっては希少品で探しても販売品は少ないと思います。大切に保管してきましたが価値の分かる次の世代に引き継ぎたいと思います。#フランス料理#ポールボキューズ#ポール·ボキューズ#辻静雄
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ポール ボキューズ フランス料理 1983年発行 外函付き 希少本 - その他
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Amazon.co.jp: ポール・ボキューズ フランス料理 : 本
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