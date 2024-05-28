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ポール ボキューズ　フランス料理　1983年発行　外函付き　希少本
商品番号 R84569522068
商品名

ポール ボキューズ　フランス料理　1983年発行　外函付き　希少本
ブランド名 Rspare
特別価格 税込 12,420 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポールボキューズ　フランス料理　POUL　BOCUSE　LA　CUISINEDUMARCHE三洋出版貿易株式会社1977年7月20日初版発行1983年7月20日第3版発行全781ページ【サイズ】縦27.5㎝横23.5㎝厚さ6㎝外函全体に焼けがありますが本体自体は外函に収めていましたので綺麗でヨレ、ヤレはありませんが購入日をマジックで記載しています。今となっては希少品で探しても販売品は少ないと思います。大切に保管してきましたが価値の分かる次の世代に引き継ぎたいと思います。#フランス料理#ポールボキューズ#ポール·ボキューズ#辻静雄
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ポール ボキューズ フランス料理 1983年発行 外函付き 希少本 - その他

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