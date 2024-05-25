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SEVENTEEN 公式ペンライト ver2 Carat棒
商品番号 B37419436666
商品名

SEVENTEEN 公式ペンライト ver2 Carat棒
ブランド名 Bspare
特別価格 税込 5,111 円
在庫状況 あり

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商品詳細

SEVENTEEN公式ペンライトver.2カラット棒セブチ1度ライブで使用致しました。写真の通りになります。素人保管になりますので気になる方や神経質な方はご購入はお控えください。#SEVENTEEN#ペンライト
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