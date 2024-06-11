値下げ◆容姿端麗　グラマー美人画　描く芸術家◆中村成二先生◆額縁に収納し発送

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◆美人画イラスト芸術の巨匠◆中村成二先生の作品◆額縁に収納致します❤️エディションナンバー １桁台 の ９番目 です 鉛筆で 中村成二先生の 直筆サインが入っています 裏面には 中村成二先生 の 証しである 落款が押印されています❤️作品シートサイズ Ａ４：２９．７ｃｍＸ２１ｃｍ❤️２０００年代 前期に 入手いたしました ❤️スピーディー配達＆荷物の追跡も出来る匿名発送 ゆうパケット郵便送料は わたくしが負担いたします送料無料サービス種類...その他