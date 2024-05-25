BTS ジョングク グッズセット 会場FC継続特典 etc

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御覧いただきありがとうございます。ペン卒の為、グッズ出品させて頂きます。★会場限定FC継続特典であるジョングクさんの生写真や、DVD・CDのトレカ類、コンサートグッズなど様々なジョングクさんのグッズまとめになります。継続特典など現在は入手困難な貴重な物もあると思います。☆即購入⭕★トレカはスリーブ・硬質ケースに入れ暗所で保存しておりました。大事に保管しておりましたので、目立った傷はないと思いますが、素人保管であるのと韓国製品の為、初期スレなどある場合がございますので、神経質な方の購入はご遠慮ください。☆スリーブ、硬質ケースに加えて防水対策をしての発送を予定しております。★他の品物とのおまとめ買いも大歓迎です。その場合多少のお値下げも検討致しますので、お気軽にご相談ください。他に何かご質問等、ございましたらコメント欄にてお伺い致します。#BTS#防弾少年団#ジョングク#JUNGKOOK