BTS J-HOPE サイン 直筆 ホソク

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商品詳細
韓国のサイン会(youngForever)に参加した時のJ-HOPEのサインです。サイン1ページ分の出品です。ペン卒したためお譲りします。To.〜の名前はそのままです。素人管理になりますので細かい傷やスレなど気になる方はご遠慮ください。※硬質ケース入れてでの発送即購入⭕️
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