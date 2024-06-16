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【最終値下げ】任天堂Switch 本体　ジョイコンなし　（新型）　即購入あり！
商品番号 Y39145176656
商品名

【最終値下げ】任天堂Switch 本体　ジョイコンなし　（新型）　即購入あり！
ブランド名 ニンテンドースイッチ
特別価格 税込 7,650 円
在庫状況 あり

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商品詳細

任天堂Switchの本体ジョイコンなしです。2年前に購入しました。ガラスフィルムを貼っていたので画面に傷汚れ一切無いです。あまり使用していませんでしたので、バッテリーの持ちはいいと思います。ドックかHDMIケーブルの接触不良がたまに起こります。本体の異常は一切ありません。アルコール消毒して発送致します！商品すり替え防止の為、返品は不可能です。店舗印、メーカー保証書あり。ここからは絶対に値下げ不可。NintendoSwitch任天堂スイッチニンテンドースイッチ
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