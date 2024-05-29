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商品詳細
「聖書の世界・総解説」#本#宗教／その他こちらは中古品です。汚れや角スレ、シミ、日焼けあります。手軽に読めたらいいかな〜という方におすすめの商品です。個人管理商品のため中身までしっかり検品できていない可能性もあります。シールや書き込みなどあるかもしれません。事前にお問い合わせください。購入後は対応致しかねます。※長崎県内引き取り可能です。割引も。※他掲載商品と同梱歓迎です(^^)多少のお値引きも…※発送は簡易包装です。※可能なものはネコポスにて、段ボール使用時は再利用段ボールを使用したいと思います。※ノンクレームノンリターンでよろしくお願い致します。
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