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Trak Racer シートスライダーTR80-SLIDER+フルバケブラケット
商品番号 U14147419426
商品名

Trak Racer シートスライダーTR80-SLIDER+フルバケブラケット
ブランド名 Usmall
特別価格 税込 3,420 円
在庫状況 あり

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商品詳細

TrakRacerデュアルロックシートスライダーキット国内正規品TR80-SLIDERとフルバケシートブラケットのセットになります自作用コクピットへのシート取り付けやセミバケからフルバケへの変更にご利用ください。バラ売りはしません。シートスライダーは若干ネジの締め付け跡がありますがフルバケシートブラケットは未使用で傷はありません。スライダー部分はほぼ隠れるので問題ないかと思われます。画像1〜3が出品物となります。画像4と5は取り付け説明書からの引用で参考画像になります。
http://narcologia.ru/goods/approximate362320.html
http://narcologia.ru/goods/reflector797364.html
http://narcologia.ru/goods/navigate569530.html
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