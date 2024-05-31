Trak Racer シートスライダーTR80-SLIDER+フルバケブラケット

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商品詳細
TrakRacerデュアルロックシートスライダーキット国内正規品TR80-SLIDERとフルバケシートブラケットのセットになります自作用コクピットへのシート取り付けやセミバケからフルバケへの変更にご利用ください。バラ売りはしません。シートスライダーは若干ネジの締め付け跡がありますがフルバケシートブラケットは未使用で傷はありません。スライダー部分はほぼ隠れるので問題ないかと思われます。画像1〜3が出品物となります。画像4と5は取り付け説明書からの引用で参考画像になります。
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