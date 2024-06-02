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商品詳細
【II/GI】LUCKLIFE（ラックライフ）のCDシングル「アイトユウ」です。ケースにスレがあります。※状態は写真にてご判断下さい。【1831】＜収録内容＞2014年10月にアルバム『正しい僕の作り方。』をリリースし、大阪2ndLINEでのレコ発ワンマンライヴを完売させた大阪・北摂出身の4ピース・バンド、ラックライフのセカンドシングル。01アイトユウ02ラングレット03シネマ#マキシム☆とまと#インディーズ#文豪ストレイドッグス#食戟のソーマ#ツルネ#チア男子#アニメ#アニソン
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http://narcologia.ru/goods/septet260419.html
アイトユウ / ラックライフ CDシングル Jpop ロック-
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