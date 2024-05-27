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M・マクルーハン「グーテンベルクの銀河系」1996
商品番号 K48175402313
商品名

M・マクルーハン「グーテンベルクの銀河系」1996
ブランド名 Ksmall
特別価格 税込 1,596 円
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商品詳細

M・マクルーハン「グーテンベルクの銀河系」、みすず書房、1996年第7刷、帯なし。保存状態のきわめてよい美本ですが、以下の難点があります。本体背にインクと思われる汚れがあります(画像7)。裏見返しの下部が切り取られています￼(画像6)。書き込み、シミなどはごさいません。#マクルーハン#グーテンベルクの銀河系#書物史#印刷史#メディア史#現代思想
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