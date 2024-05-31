【新品】DVD KARA SWEET MUSE GALLERY / 日本版

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商品詳細
KARASWEETMUSEGALLERY日本版・DVD・日本版・新品未開封●リージョン:2(日本国内向け)●3DVD+100ページカラー写真集【収録内容】●DISK1:\u003cSweetMuseGalleryinTV\u003eMBC出演映像●DISK2:ミュージック\u003cSweetMuseGalleryinMusicLife\u003ePV、メンバーの未公開映像●DISK3:\u003cSweetMuseGalleryfromBrandNewStory\u003e2010年ニューアルバムのPV,ジャケット撮影のメイキングとメンバー別インタビュー※ビニールから開けていない新品未開封品になります。プロフィールも合わせて、ご覧下さい。#KaraSwearMuseGallery#KARAスイートミューズギャラリー#KARAスウィートミューズギャラリー#SweetMuseGallery#スイートミューズギャラリー#スウィートミューズギャラリー#KARA#カラ#K_pop#Kpop#韓流#韓国#DVD#日本版#新品未使用#新品#未開封#unopened【検索用】KARAスイートミューズギャラリーKARAスウィートミューズギャラリーK-POPK_POP韓流韓国カラ#シノノメ_KARA#シノノメ_韓国#シノノメ_DVD#シノノメ_新品DVD
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