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オートクチュール刺繍　本　杉浦今日子さん
商品番号 J51208798477
商品名

オートクチュール刺繍　本　杉浦今日子さん
ブランド名 Jsmall
特別価格 税込 1,600 円
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商品詳細

「オートクチュールのビーズ・スパンコール刺繍クロッシェ・ド・リュネビルとニードルによるモチーフ集」杉浦今日子定価:￥2200「オートクチュールのビーズ刺繍　クロッシェ・ド・リュネビルとニードルによるパターン＆モチーフ集」杉浦　今日子定価:¥2200#杉浦今日子#杉浦_今日子#本#生活／諸芸・娯楽2冊セットでお譲りします！特に書き込みなどもせず綺麗な状態ですが、新品ではないのでご了承ください。オートクチュール刺繍がお好きな方、技法を調べたい方ぜひ！
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