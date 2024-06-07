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リザードンex 構築済みデッキ　バトルvipパス4枚　採用
商品番号 N20147196812
商品名

リザードンex 構築済みデッキ　バトルvipパス4枚　採用
ブランド名 Nsmall
特別価格 税込 2,999 円
在庫状況 あり

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商品詳細

即購入可能！トラブル防止のため一律プレイ用の販売になります。完美品をお求めの方、傷、汚れが気になる方、神経質な方はご購入お控え下さい。新品未使用のものでも未使用に近いとさせて頂きます。もっと詳しい商品の状態確認はコメント下されば写真追加します。お気軽にコメント下さい。素人目ですので神経質な方はご購入ご遠慮下さい。合わせ買い値引き可能。バラ売り、値下げ要相談です。お気軽にコメント下さい。バラ売り、値下げできないものもございます。発送は2日から3日以内ですが、仕事の関係で1日、2日過ぎる事があります。ご理解いただける方のみご購入お願い致します。ご返信遅くなる場合があります。申し訳ございません。配送中の配送事故や、商品のすり替え防止のため返品、キャンセルはご対応できません。また、傷や汚れの状態は写真やコメントでご判断頂きご購入ください。不安な方はご購入お控え頂くか、保証付きのメルカリ便がございますので変更可能です。普通郵便からメルカリ便への変更の場合+150円になります。ポケモンカード　ポケカ　スタートデッキ100ハイクラスパック　vmaxクライマックス　chrcsr新レギュ構築済デッキ　デッキ　ミモザ　キハダ　構築済みデッキ　vstarユニバースexsarsrノーマル　まとめ売り　デッキパーツ　初心者　格安　スタートデッキ　151ハイクラスパック　初めてスカーレット　バイオレット　優勝　大会　vvstarナンジャモ　ミラー　かがやく　パルキア　ネストボール　初心者　最新構築　構築済み優勝構築　ポケカ四天王シティリーグ優勝ジムバトル優勝大会スタートデッキクレイバーストスノーハザードトリプレットビートスカーレットexバイオレットexミュウvゲノセクトvナンジャモセレナバーネット博士バトルVIPパスexVstarVMAXスリーブダメカンプレイマット
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