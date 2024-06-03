[非売品！サイン！天金]人間の証明　森村誠一　署名入り　革装

追悼！大変珍しい『非売品 人間の証明』です。革装天金仕様著者直筆の署名入り！「人間の証明」非売品、天金 革装森村誠一角川書店昭和51年初版昭和52年18刷定価:非売品#本#日本文学／小説・物語森村誠一（1933年1月2日-）は、日本の小説家・作家。推理小説、時代小説、ノンフィクションなどを手がける。ホテルを舞台にしたミステリを多く発表している森村誠一誕生1933年1月2日（89歳）埼玉県熊谷市職業推理作家、時代小説作家、ノンフィクション作家国籍日本活動期間1969年-（推理作家として）代表作⚫️『高層の死角』『人間の証明』『悪魔の飽食』デビュー作『大都会』受賞歴1969年-『高層の死角』で第15回江戸川乱歩賞。1973年-『腐蝕の構造』日本推理作家協会賞。1974年-『空洞の怨恨』小説現代ゴールデン読者賞。⚫️1976年-『人間の証明』角川小説賞。2008年-『小説道場』加藤郁乎賞。2011年-『悪道』吉川英治文学賞。長編大都会青樹社1967幻の墓青樹社1967不良社員群銀の虚城蒼い高峰群高層の死角講談社1969虚無の道標青樹社1969虚構の空路講談社（ロマン・ブックス新幹線殺人事件非常都市実業之日本社人間の証明他西村京太郎宮本真希赤川次郎田村修松本清張森村桂角川春樹内田康夫山村美紗横溝正史藤澤五月ジョー山中岡田茉莉子三浦貴岸博幸五木寛之村上春樹大藪春彦川島海荷山村紅葉西村京太郎青山倫子村上弘明松本清張和久峻三大谷羊太郎森村誠一海渡英祐斎藤栄西村京太郎西東登藤村正太戸川昌子佐賀潜陳舜臣新章文子多岐川恭仁木悦子中島河太郎司馬遼太郎小酒井不木畑耕一葉山嘉樹松永延造江戸川乱歩瀬下耽大下宇陀児稲垣足穂夢野久作平山蘆江横溝正史萩原朔太郎小栗虫太郎橘外男火野葦平伊藤松雄倉光俊夫久生十蘭香山滋山田風太郎古屋信子長田幹雄三橋一夫日影丈吉城昌幸星新一曽野綾子平井呈一伊波南哲山川芳夫杉村顕道柴田錬三郎小松左京野坂昭如遠藤周作中井英夫都筑道夫