【会場限定盤】WOMCADOLE『ワンダー/オモチャの兵隊』

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WOMCADOLEのライブ会場限定で販売されていたCDです。パソコンに取り込んでからは暗所で保管しておりました。9/30/2023動作確認済み 問題なし。ケースに目立った傷はありませんが、素人保管のため神経質な方はご遠慮ください。丁寧に梱包してお送りいたしますが、配送中の破損等は責任負えませんので、ご了承ください。収録曲1.ワンダー2.オモチャの兵隊#WOMCADOLE