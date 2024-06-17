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【会場限定盤】WOMCADOLE『ワンダー/オモチャの兵隊』
商品番号 D65870891969
商品名

【会場限定盤】WOMCADOLE『ワンダー/オモチャの兵隊』
ブランド名 Dsmall
特別価格 税込 2,450 円
在庫状況 あり

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商品詳細

WOMCADOLEのライブ会場限定で販売されていたCDです。パソコンに取り込んでからは暗所で保管しておりました。9/30/2023動作確認済み　問題なし。ケースに目立った傷はありませんが、素人保管のため神経質な方はご遠慮ください。丁寧に梱包してお送りいたしますが、配送中の破損等は責任負えませんので、ご了承ください。収録曲1.ワンダー2.オモチャの兵隊#WOMCADOLE
http://narcologia.ru/goods/smear738104.html
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