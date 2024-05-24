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鉄拳　リリ　クイーンズゲイト
商品番号 P52525174608
商品名

鉄拳　リリ　クイーンズゲイト
ブランド名 Psmall
特別価格 税込 3,360 円
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商品詳細

ホビージャパン『格闘令嬢リリ』2Pカラー鉄拳の大人気キャラ『リリ』のクイーンズゲイト出張版格闘令嬢リリ2PカラーVer.1/8完成品フィギュア（ホビージャパン限定）　追加の写真等ご希望であればお申し付けくださいませ。完璧な物をお探しの方はご遠慮いただき、ご理解いただける方のご購入お待ちしております。すり替え防止やトラブル防止のため購入後の返品・交換・クレーム等は一切受け付けませんのでご了承ください。フィギュア種類···スケールフィギュア性別···女スケール···1/8グッドスマイルカンパニー　グッスマアルターALTER壽屋コトブキヤKOTOBUKIYAやまとYAMATOボークスVOLKSメガハウスマックスファクトリーMAXFACTORYダイキ工業スカイチューブ
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