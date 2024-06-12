つよきす ドラマCD 1〜4 初回版

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商品詳細
■つよきすドラマCD1～4■新品/未開封で初回封入特典オリジナルポストカード付き■暗所保管■キャスト鉄乙女:青山ゆかり/霧夜エリカ:北都南/椰子なごみ:海原エレナ/近衛素奈緒/海原エレナ■現在は、廃盤ですので未開封＋初回特典付きは、市場にほとんど残ってないのでかなり貴重になっております。コレクションにいかがでしょうか？#きゃんでぃそふと#タカヒロ
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