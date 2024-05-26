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ドリームキャスト本体とダンスのソフト、付属品
商品番号 A70749667338
商品名

ドリームキャスト本体とダンスのソフト、付属品
ブランド名 セガ
特別価格 税込 2,029 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ドリームキャストの本体とDanceDanceRevolution2ndmixのソフトセットです。ほとんどほったらかしで使用しておらず、経年劣化はみられますが、ソフトの作動を確認しました。ただし、danceのマットのセンサーが全部作動しているかどうかは確認していません。ノークレイム、ノーリターンにて落札をお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/ordering18279.html
http://narcologia.ru/goods/moisture148369.html
http://narcologia.ru/goods/financier461060.html
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DC ダンスダンスレボリューション専用コントローラ | ofmns.org.rs

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