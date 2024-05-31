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- 田中訥言 明和4年~文政6年 復古大和絵派の祖 掛軸 肉筆 絹本 富士之図 合箱
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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます。肉筆寸法:全体幅83.5cmx長さ151.5cm本紙幅63.6cmx長さ47.5cm材質:絹軸先:木重さ:1400g箱含む状態:シミ、シワ、傷み、反り、キズがあります。（あくまで主観になります。参考程度にお考え下さい。できるだけ写真でお伝えするように心がけておりますが、全てを写真でお伝えすることは出来かねます。また経年劣化など、中古であるとのご認識の上、ご購入下さい。追加の写真をご希望でしたらご連絡ください。）私にはこちらに関する専門知識がございませんので、真贋保証はできかねます。ご了承くださいませ。日時指定などございましたらご購入時にご連絡下さい。宜しくお願い致します。形式...掛け軸・掛軸
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