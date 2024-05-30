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DVD カウンセリング成功の秘訣 方向づけの援助技法
商品番号 B87771269904
商品名

DVD カウンセリング成功の秘訣 方向づけの援助技法
ブランド名 Bsmall
特別価格 税込 3,312 円
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商品詳細

DVD「カウンセリング成功の秘訣方向づけの援助技法」国谷誠朗定価:￥20000#国谷誠朗#国谷_誠朗#本#心理学／心理学画像にある物が全てです。DVDのみの出品です。中古品になりますのでケース・盤面に多少のスレ等はあるとお考えください。ご確認・ご了承の上お願いいたします。他にもCD・DVD・レコードを多数出品していますのでよろしければご覧下さい。C38520221114
http://narcologia.ru/goods/ordering688679.html
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