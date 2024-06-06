SEVENTEEN セブチ ミンギュ トレカ セット 特典

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商品詳細
SEVENTEENセブチALWAYSYOURS特典ミンギュトレカフラッシュプライス盤1枚weverse特典1枚初回限定盤A1枚タワレコ店舗特典1枚TSUTAYA店舗特典1枚計5枚即購入○梱包はスリーブに入れて厚紙か硬化ケース《+50円》にて防水包装し発送します。購入後、メンバー確認のため一度開封してから、スリーブに入れて保管しております。ただ、初期スレ等ある場合がございます。神経質な方、完璧をお求めの方は御遠慮ください。SEVENTEENせぶちセブチオール集合S.COUPSエスクプスチェスンチョルJHONGHANジョンハンユンジョンハンJOSHUAジョシュアホンジスJUNジュンムンジュンフィHOSHIホシクォンスニョンWONWOOウォヌチョンウォヌWOOZIウジイジフンDKドギョムイソクミンMINGYUミンギュキムミンギュTHE8ディエイトシュウミンハオSEUNGKWANスングァンブスングァンVERNONバーノンチェハンソルDINOディノイチャンVOCALTEAMボカチHIPHOPTEAMヒポチPERFORMANCETEAMパフォチunitユニットラキドロタワレコHMVペンライトweverseGBglobaljpFCTSUTAYA
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