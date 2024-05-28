KARA　バイバイ ハッピーデイズ!　スンヨンサイン

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商品詳細
CD購入時の応募券にて実施のサイン会の際のものです。中の歌詞カードにサインしてくれています。きれいに保管はしていましたが、10年前のものなのでご了承ください。発送はプチプチと防水したうえでいたします。KARA スンヨン
http://narcologia.ru/goods/moisture942569.html
http://narcologia.ru/goods/displease858931.html
http://narcologia.ru/goods/diamond501058.html
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春から縁起がいい～～～～KARA「バイバイハッピーデイズ」スペシャル ...
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KARA バイバイ ハッピーデイズ！ スペシャルイベント 大阪 応募抽選 ...
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