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KARA　バイバイ ハッピーデイズ!　スンヨンサイン
商品番号 F75558385845
商品名

KARA　バイバイ ハッピーデイズ!　スンヨンサイン
ブランド名 Fsmall
特別価格 税込 5,066 円
在庫状況 あり

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商品詳細

CD購入時の応募券にて実施のサイン会の際のものです。中の歌詞カードにサインしてくれています。きれいに保管はしていましたが、10年前のものなのでご了承ください。発送はプチプチと防水したうえでいたします。KARA　スンヨン
http://narcologia.ru/goods/moisture942569.html
http://narcologia.ru/goods/displease858931.html
http://narcologia.ru/goods/diamond501058.html
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