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赤井沙希 直筆サイン入り写真集 『GRACIA』　新品
商品番号 I39031129637
商品名

赤井沙希 直筆サイン入り写真集 『GRACIA』　新品
ブランド名 Ismall
特別価格 税込 1,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

直筆サイン入りの最新写真集になります。イベントにてサイン入りとして発売されましたのでシュリンクなしですが、新品ですので、とても綺麗な状態です。#赤井沙希#DDTプロレス
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