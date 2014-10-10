警視庁発行　1964　東京オリンピック　全64P　写真集　警備記録記念冊子　レア

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１９６４年の東京オリンピック :石井 正己 | 河出書房新社



オリパラこぼれ話：外国人対応に活躍した「通訳センター」 1964年東京 ...



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動画】１９６４年東京五輪 警視庁の秘蔵映像「一大決戦に臨む」



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