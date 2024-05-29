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- 〚匿名配送〛90年代♡サンリオ♡ハローキティ♡HELLO KITTY♡貯金箱♡
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商品詳細
٭❀*٭❀.✿.❀*٭❀*٭❀*٭❀.✿.❀*٭❀*٭❀*٭❀.✿.❀★お品物の状態★新品、未使用、目立った汚れ無し※素人目視の為、状態、デザインは写真でご確認お願いいたします♡〚商品評価〛3段階A＞B＞C傷汚れや擦れ→Aほつれ糸飛び→―型崩れや張り→A皮のベタつき→―★size★エンジェルキティちゃん高さ約14cm青いリボンのキティちゃん高さ約14cm★素材★陶器☆当方は煙草を吸わず、ペットも飼っていませんので安心ください♡☆商品は細心の注意を払い、丁寧に梱包し、送料無料でお送りさせていただきます♡気持ちの良いお取引を心がけております♡★商品説明★エンジェルキティちゃん、クマのぬいぐるみを持ってる青いリボンのキティちゃんの貯金箱です♡2体セットになります♡90年代発売の約26年前の商品となります。とても希少性の高い貯金箱です♡#サンリオ#sanrio#ハローキティ#HELLOKITTY#エンジェルキティ#青いリボン#昭和レトロ#陶器#貯金箱#置物#コレクション#オブジェ٭❀*٭❀.✿.❀*٭❀*٭❀*٭❀.✿.❀*٭❀*٭❀*٭❀.✿.
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