  • こだわり検索
ショッピングガイド
はじめてのお客様へ
ご利用ガイド
品質とサービス
コンシェルジュに相談
FAXでのご注文
〚匿名配送〛90年代♡サンリオ♡ハローキティ♡HELLO KITTY♡貯金箱♡
商品番号 L41992145974
商品名

〚匿名配送〛90年代♡サンリオ♡ハローキティ♡HELLO KITTY♡貯金箱♡
ブランド名 サンリオ
特別価格 税込 3,478 円
在庫状況 あり

在庫状況について


数量：

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)

返品・交換について

お気に入りに追加

お気に入り追加済

商品詳細

‎٭❀*٭❀.✿.❀*٭❀*٭❀*٭❀.✿.❀*٭❀*٭❀*٭❀.✿.❀★お品物の状態★新品、未使用、目立った汚れ無し※素人目視の為、状態、デザインは写真でご確認お願いいたします♡〚商品評価〛3段階A＞B＞C傷汚れや擦れ→Aほつれ糸飛び→―型崩れや張り→A皮のベタつき→―★size★エンジェルキティちゃん高さ約14cm青いリボンのキティちゃん高さ約14cm★素材★陶器☆当方は煙草を吸わず、ペットも飼っていませんので安心ください♡☆商品は細心の注意を払い、丁寧に梱包し、送料無料でお送りさせていただきます♡気持ちの良いお取引を心がけております♡★商品説明★エンジェルキティちゃん、クマのぬいぐるみを持ってる青いリボンのキティちゃんの貯金箱です♡2体セットになります♡90年代発売の約26年前の商品となります。とても希少性の高い貯金箱です♡#サンリオ#sanrio#ハローキティ#HELLOKITTY#エンジェルキティ#青いリボン#昭和レトロ#陶器#貯金箱#置物#コレクション#オブジェ‎٭❀*٭❀.✿.❀*٭❀*٭❀*٭❀.✿.❀*٭❀*٭❀*٭❀.✿.
http://narcologia.ru/goods/diamond535458.html
http://narcologia.ru/goods/assessor599003.html
http://narcologia.ru/goods/recommended524290.html
〚匿名配送〛90年代♡サンリオ♡ハローキティ♡HELLO KITTY♡貯金箱♡
【匿名配送】ハローキティ×郵便局 貯金箱 | フリマアプリ ラクマ
〚匿名配送〛90年代♡サンリオ♡ハローキティ♡HELLO KITTY♡貯金箱♡
サンリオ - 【非売品】郵便局 ハローキティ 貯金箱 キティちゃんの ...
〚匿名配送〛90年代♡サンリオ♡ハローキティ♡HELLO KITTY♡貯金箱♡
ハローキティ　つめチョコ　クリア貯金箱　90年代　レトロ | フリマアプリ ラクマ
〚匿名配送〛90年代♡サンリオ♡ハローキティ♡HELLO KITTY♡貯金箱♡
ハローキティ　つめチョコ　クリア貯金箱　90年代　レトロ
〚匿名配送〛90年代♡サンリオ♡ハローキティ♡HELLO KITTY♡貯金箱♡
ハローキティ　つめチョコ　クリア貯金箱　90年代　レトロ
〚匿名配送〛90年代♡サンリオ♡ハローキティ♡HELLO KITTY♡貯金箱♡
Amazon.co.jp: ハローキティ 貯金箱 レトロ : おもちゃ
〚匿名配送〛90年代♡サンリオ♡ハローキティ♡HELLO KITTY♡貯金箱♡
てなグッズや レトロ サンリオ キティ ドールポシェット ぬいぐるみ ...
〚匿名配送〛90年代♡サンリオ♡ハローキティ♡HELLO KITTY♡貯金箱♡
Amazon.co.jp: ハローキティ 貯金箱 : おもちゃ
〚匿名配送〛90年代♡サンリオ♡ハローキティ♡HELLO KITTY♡貯金箱♡
Amazon.co.jp: ハローキティ 貯金箱 レトロ : おもちゃ
〚匿名配送〛90年代♡サンリオ♡ハローキティ♡HELLO KITTY♡貯金箱♡
【非売品】郵便局 ハローキティ 貯金箱　キティちゃん
〚匿名配送〛90年代♡サンリオ♡ハローキティ♡HELLO KITTY♡貯金箱♡
サンリオ - 【非売品】郵便局 ハローキティ 貯金箱 キティちゃんの通販 ...
〚匿名配送〛90年代♡サンリオ♡ハローキティ♡HELLO KITTY♡貯金箱♡
HELLO KITTY ＆ドラえもん レトロ 貯金箱 昭和 ヴィンテージ ハロー ...
〚匿名配送〛90年代♡サンリオ♡ハローキティ♡HELLO KITTY♡貯金箱♡
サンリオ ハローキティ日本製 ブリキ缶 旅行貯金箱 キティちゃん 貯金箱 | フリマアプリ ラクマ
〚匿名配送〛90年代♡サンリオ♡ハローキティ♡HELLO KITTY♡貯金箱♡
サンリオ ハローキティ日本製 ブリキ缶 旅行貯金箱 キティちゃん 貯金箱
〚匿名配送〛90年代♡サンリオ♡ハローキティ♡HELLO KITTY♡貯金箱♡
Sanrio❤️ハローキティ❤️パーカー♪-

この商品をチェックした人は、こんな商品もチェックしています

ワイルドストロベリー にはこのような商品もございます

narcologia.ru