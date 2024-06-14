BTS MARCH BOX #6 オルゴール

BTSバンタンMARCHBOX#6写真のもの全てになります。自分で使おうと開封した為、取り出しの際オルゴールのビニール、フォトカード、ミサンガの袋はありませんが、問題はないかと思います。置き場所なく使用しておりません。保管しておりました。動作確認のため、一度回しています。トレカも抜けがないかの確認の為、開封させていただきました。海外製品につき初期の擦れや細かい傷、外箱のキズ等かある可能性があります。ご了承下さい。



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