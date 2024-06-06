新品未開封シュリンク付【希少絶版　保存版】歴代天皇陵総覧　オールカラー完全保存版

「歴代天皇陵総覧」北島静波定価:￥5,170#北島静波#本#BOOK#人文#社会神代三代から昭和天皇までのすべての天皇陵を写真付きで完全収録。御陵印、皇室系図、所在地別索引を付載。16年前に発行された希少な絶版本。全ての天皇陵をカラー写真つきで収録した完全保存版です。御陵印や皇室系図まで付載されいる貴重な1冊。天皇陵の本は色々出版されていますが、ここまで充実した内容の本は無いかと思います。L書店さんの倉庫で保管されていた新品です。倉庫保管品につき、現物ですので画像をご確認の上、ご検討ください。神経質な方はご遠慮ください。プロフィールをご一読いただき、ご同意の上、ご検討ください。



新品未開封シュリンク付【希少絶版 保存版】歴代天皇陵総覧 ...



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歴代天皇陵総覧



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