BTS ペンミ VOL.4 ハピエバ DVD（C6615）

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商品詳細
BTSJAPANOFFICIALFANMEETINGVOL.4HappyEverAfterDVD初回限定生産。日本でのファンミーティングDVDです。付属品全て揃っております。ランダムトレカはSUGAです。【商品内容】・パッケージ・DVD・フォトブック・ポストカード・トレカ（ユンギ）【状態】新品未使用開封済みの未再生品です。自宅保管中や初期からの小傷汚れなどはご了承下さい。神経質な方、完璧な新品をお求めの方はご遠慮下さいませ。※即購入OKです。
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