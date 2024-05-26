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BTS ペンミ VOL.4 ハピエバ DVD（C6615）
商品番号 K37507767128
商品名

BTS ペンミ VOL.4 ハピエバ DVD（C6615）
ブランド名 Kankle
特別価格 税込 3,150 円
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商品詳細

BTSJAPANOFFICIALFANMEETINGVOL.4HappyEverAfterDVD初回限定生産。日本でのファンミーティングDVDです。付属品全て揃っております。ランダムトレカはSUGAです。【商品内容】・パッケージ・DVD・フォトブック・ポストカード・トレカ（ユンギ）【状態】新品未使用開封済みの未再生品です。自宅保管中や初期からの小傷汚れなどはご了承下さい。神経質な方、完璧な新品をお求めの方はご遠慮下さいませ。※即購入OKです。
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