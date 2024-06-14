版画／カーボランダム : ジェームス・コワニャール

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商品詳細
ED:63／75サイズ:570×765カーボランダムは版画技法の一つ。フラットなリトグラフやシルクスクリーンなどと比べ、凹凸のあるマチエールが魅力です。フランスのコワニャール(1925-2008)はこの技法の代表的な作家の一人。シートのみの出品になります。
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