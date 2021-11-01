エレファントカシマシ PAO ファンクラブ 会報 vol.1-7 7冊まとめ ...

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商品詳細
エレファントカシマシファンクラブ会報PAOvol.1,2,3,4,5,6,77冊まとめてになります。自宅での保管品です。紙のものなので折れ跡や擦り跡、すこしの汚れなどあります。※vol,2のCD型のカレンダーにややシミがあります。全体を通じて破れなどはないので問題なくお読みいただけます宜しくお願いします。
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