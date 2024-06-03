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CLOS ROB ABEYTA JR ZYS パンフレット カタログ ブック
商品番号 D39992360856
商品名

CLOS ROB ABEYTA JR ZYS パンフレット カタログ ブック
ブランド名 Dankle
特別価格 税込 1,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

CLOSROBABEYTAJR ZYSパンフレット海外のコレクター系の古本屋でオススメされて購入しました。サイトからの引用です。ScionPresents WalkingBackToHoustonのパンフレットカタログUnionがキュレーションをした3アーティストCLOS,ROBABEYTAJR,ZY$のショー時の貴重なものです。ROBABEYTAJはNIKE、STUSSY、NEIGHBORHOOD、UNDEFEATED、ADIDASなどのアートディレクションやデザインを手がけ、パンクバンドLOSCRUDOSからTheTransplants、LAのヒップホップレジェンドMACK10、CypressHill、DJQuickまで、数多くの音楽パッケージデザインをしてます。Carlitos（CLOS）は、Mr.Cartoonの弟子として知られるタトゥーアーティストであり、ZY$は東京のアンダーグラウンド・グラフィティアーティストです。ショーのタイトルは,テキサスのノーリミッドポーカの手札エース・キングから起用。購入して何回か見ただけです。もとからですが紙なのと色が白系なので汚れや曲がっている部分もあります。個人出品、保管ですので神経質な方の購入はご遠慮ください。wantowant246QPsectsectunoMQMQIZMonly13BNEMAWcasperscumboyliferszecsdfsqezyumyumespygraffitiputsnoe246diskstreetarttiehomerun wanto246mqismsect246tienoeQPmozyskeyhaveagoodtimemqgraffitisubwarereconkazemagazinehsセブンスレターseventhlettermagazinedrawamokBLACKEYEPATCHWHIMSYSOCKSWANTOPUTSsupreme3QPrulerTiePropsstoreグラフィティmqmq.want.neckface.beams.homerun.等好な方にオススメです。
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