a90【良品・液晶美品】PSP-3000 シルバー 本体 PSP-3000MS

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★PSP「プレイステーション・ポータブル」ミスティック・シルバー(PSP-3000MS)すぐに遊べるセット★付属品•本体•メモリースティック4GB•USB充電ケーブル•純正バッテリー•おまけで画面保護シート(新品)お付けします。★動作確認・各ボタン確認済み、へたりなどもございません。・充電器接触良好です。・ソフト読み込み異音なども無く良好です。その他一通り動作の確認しております。 ★状態多少の使用感がありますが概ね良好な状態です。尚、写真にてご判断頂けましたら幸いです。アルコールクリーニング済です。★中古品になりますので神経質な方のご購入はお控えくださいませ。★梱包は防水対策をしてなるべく丁寧にさせていただきます。即購入大歓迎です。A4