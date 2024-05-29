美品　Newニンテンドー3DS LL 本体　ライム×ブラック　充電器付き

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この度はご閲覧頂き誠にありがとうございます。【内容物】●Newニンテンドー3DSLL本体(ライム×ブラック)●SDカード（4GB）●充電器（新品）タッチペンはございませんので購入者様の方でご準備の方よろしくお願い致します。コメント頂ければ1個に付き＋300円で予備用の充電機をお付けできますのでご自宅、外出用などにいかがでしょうか？現在出品中の充電台とのセット販売で送料分お値引きできます。【商品状態】動作は確認済みで、ソフト読み込み、ボタンの反応含め全機能問題ありません。塗装の剥がれも無く比較的綺麗な状態であり、黄ばみ等もありません。バッテリーがやや膨れ気味ですが充電等に問題はございません。一部欠け気味ですが外側だけでしたので安心して下さい。上下画面に保護フィルムが貼られておりましたので傷等無いかと思われます。中古品ですのでどうしても小傷等はございます。ご不明な点がある場合はコメントよりご連絡下さい。今では貴重な うごメモ が入っております。低アルコール除菌、清掃、本体初期化してからお渡しですのでうごメモで遊びたい場合はeショップから再ダウンロードの方よろしくお願いします。即購入可。値下げ不可。宅急便コンパクトで迅速に発送させて頂きます。ここまで、ご閲覧頂きありがとうございました。では、よろしくお願い致しますm(__)m「Newニンテンドー3DSLLライム×ブラック」任天堂#任天堂#ゲーム#本体#Nintendo3DS#Nintendo_3DS#3DS