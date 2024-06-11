真冬の殺人事件　Ｓ・ヴァン・ダイン／ジェラルド・カーシュ

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真冬の殺人事件―植草甚一翻訳コレクション―著作者：Ｓ・Ｓ・ヴァン・ダイン／ジェラルド・カーシュ訳 者：植草甚一編 者：小野純一解 説：森英俊カバー：玉川重機カバー・表紙デザイン：小山力也（乾坤グラフィック）サイズ：文庫版収録作品：ヴァン・ダイン「グレイシイ・アレン殺人事件」「真冬の殺人事件」ジェラルド・カーシュ「骨なし人間」映画、ジャズ、ポップカルチャー、ミステリ等、幅広い趣味と知識をもち、おシャレでモダンな紳士Ｊ・Ｊ氏こと、植草甚一の訳業を初出誌より集成した1冊です。