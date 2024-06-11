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G512 ゲーミングキーボード
商品番号 N38545408736
商品名

G512 ゲーミングキーボード
ブランド名 Nsmall
特別価格 税込 2,090 円
在庫状況 あり

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商品詳細

G512CarbonRGBMechanicalGamingKeyboard(Linear)G512r-LNブラック今年の5月頭に購入しました。３ヶ月程使用しましたが別のキーボードに変えたので出品します。赤軸です。ゲームには使用しておりません。#メカニカルキーボード#ゲーミングキーボード#ロジクール#G512CarbonRGBMechanicalGamingKeyboard_Linear_G512r_LNブラック
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