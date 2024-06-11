G512 ゲーミングキーボード

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商品詳細
G512CarbonRGBMechanicalGamingKeyboard(Linear)G512r-LNブラック今年の5月頭に購入しました。３ヶ月程使用しましたが別のキーボードに変えたので出品します。赤軸です。ゲームには使用しておりません。#メカニカルキーボード#ゲーミングキーボード#ロジクール#G512CarbonRGBMechanicalGamingKeyboard_Linear_G512r_LNブラック
http://narcologia.ru/goods/moped775768.html
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